Tunesien Tunesien TUN
Japan Japan JPN
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WM morgen um 6 Uhr: Tunesien - Japan

Nach dem 1:5 gegen Schweden musste Teamchef Sabri Lamouchi bei Tunesien gehen. Renard ersetzt ihn. Gelingt ihm gegen Japan ein erfolgreicher Einstand? LIVE-Infos:

WM morgen um 6 Uhr: Tunesien - Japan Foto: © IMAGO / Middle East Images
Textquelle: © LAOLA1
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Neo-Tunesien-Teamchef Herve Renard ist nach der Entlassung von Teamchef Sabri Lamouchi am zweiten Spieltag der Gruppe F bei der Fußball-WM 2026 um ein erfolgreiches Debüt bemüht.

Gegner von Tunesien sind die favorisierten Japaner (Sonntag, ab 6 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Tunesien, die Nummer 45 der Welt, musste zum Auftakt ein bitteres 1:5 gegen Schweden einstecken. Diese Pleite blieb bekanntlich nicht ohne Konsequenzen.

Japan, die Nummer 18 der Weltrangliste, holte gegen die Niederlande mit einem 2:2 immerhin einen Punkt.

Bauen die Japaner ihr Punktekonto weiter aus, oder schreibt Tunesien erstmals an?

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe F >>>

Zum LIVE-Ticker:

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