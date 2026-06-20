Neo-Tunesien-Teamchef Herve Renard ist nach der Entlassung von Teamchef Sabri Lamouchi am zweiten Spieltag der Gruppe F bei der Fußball-WM 2026 um ein erfolgreiches Debüt bemüht.

Gegner von Tunesien sind die favorisierten Japaner (Sonntag, ab 6 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Tunesien, die Nummer 45 der Welt, musste zum Auftakt ein bitteres 1:5 gegen Schweden einstecken. Diese Pleite blieb bekanntlich nicht ohne Konsequenzen.

Japan, die Nummer 18 der Weltrangliste, holte gegen die Niederlande mit einem 2:2 immerhin einen Punkt.

Bauen die Japaner ihr Punktekonto weiter aus, oder schreibt Tunesien erstmals an?

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe F >>>

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