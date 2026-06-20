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WM morgen um 6 Uhr: Tunesien - Japan
Nach dem 1:5 gegen Schweden musste Teamchef Sabri Lamouchi bei Tunesien gehen. Renard ersetzt ihn. Gelingt ihm gegen Japan ein erfolgreicher Einstand? LIVE-Infos:
Neo-Tunesien-Teamchef Herve Renard ist nach der Entlassung von Teamchef Sabri Lamouchi am zweiten Spieltag der Gruppe F bei der Fußball-WM 2026 um ein erfolgreiches Debüt bemüht.
Gegner von Tunesien sind die favorisierten Japaner (Sonntag, ab 6 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Tunesien, die Nummer 45 der Welt, musste zum Auftakt ein bitteres 1:5 gegen Schweden einstecken. Diese Pleite blieb bekanntlich nicht ohne Konsequenzen.
Japan, die Nummer 18 der Weltrangliste, holte gegen die Niederlande mit einem 2:2 immerhin einen Punkt.
Bauen die Japaner ihr Punktekonto weiter aus, oder schreibt Tunesien erstmals an?
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe F >>>