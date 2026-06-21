Bei Spanien steigt der Druck: "Müssen gewinnen"

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente feiert am Tag des WM-Spiels gegen Saudi-Arabien Geburtstag und hat zwei Wünsche.

"Einen neuen Pullover", scherzte der künftig 65-Jährige. "Das schönste Geschenk ist ein gutes Spiel ohne Verletzungen, das wir hoffentlich gewinnen."

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde ist der Europameister in Atlanta am Sonntag (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf drei Zähler angewiesen. "Wir müssen gewinnen. Das ist alles", sagte De la Fuente.

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Yamal-Comeback in der Startelf?

"Aber wir sind nicht nervös, nicht ängstlich. Wir sind angeschlagen, aber das motiviert uns vielleicht", meinte Spaniens Coach.

Zum Einsatz von Lamine Yamal wollte sich De la Fuente zunächst nicht festlegen. Später ließ er durchblicken, dass der 18-Jährige womöglich von Beginn an spielt. "Er ist so weit, dass man ihn bremsen muss. Wir sehen den wahren Lamine Yamal, seine Finesse. Die Spielzeit ist nur eine Nummer, 55, 58, 63 - das werden wir sehen."

Die Kritik aus der Heimat am behäbigen Auftritt gegen Kap Verde hat De la Fuente angeblich nicht wahrgenommen. "Wir leben in einer Blase, ich weiß nicht, was gesagt wird."

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