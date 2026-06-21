Spanien Spanien ESP Saudi Arabien Saudi Arabien KSA
Heute 18:00 Uhr
1 1.11
X 10.50
2 21.00
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bei Spanien steigt der Druck: "Müssen gewinnen"

Beim Europameister gibt es noch keine Nervosität. Superstar Lamine Yamal könnte sein Startelf-Comeback feiern.

Bei Spanien steigt der Druck: "Müssen gewinnen" Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
Kommentare

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente feiert am Tag des WM-Spiels gegen Saudi-Arabien Geburtstag und hat zwei Wünsche.

"Einen neuen Pullover", scherzte der künftig 65-Jährige. "Das schönste Geschenk ist ein gutes Spiel ohne Verletzungen, das wir hoffentlich gewinnen."

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde ist der Europameister in Atlanta am Sonntag (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf drei Zähler angewiesen. "Wir müssen gewinnen. Das ist alles", sagte De la Fuente.

Die Tabellen der WM >>>

Yamal-Comeback in der Startelf?

"Aber wir sind nicht nervös, nicht ängstlich. Wir sind angeschlagen, aber das motiviert uns vielleicht", meinte Spaniens Coach.

Zum Einsatz von Lamine Yamal wollte sich De la Fuente zunächst nicht festlegen. Später ließ er durchblicken, dass der 18-Jährige womöglich von Beginn an spielt. "Er ist so weit, dass man ihn bremsen muss. Wir sehen den wahren Lamine Yamal, seine Finesse. Die Spielzeit ist nur eine Nummer, 55, 58, 63 - das werden wir sehen."

Die Kritik aus der Heimat am behäbigen Auftritt gegen Kap Verde hat De la Fuente angeblich nicht wahrgenommen. "Wir leben in einer Blase, ich weiß nicht, was gesagt wird."

Alle WM-News >>>

Mehr zum Thema

WM-Programm, 21. Juni: Spanien will Fehlstart korrigieren

WM-Programm, 21. Juni: Spanien will Fehlstart korrigieren

FIFA WM
Superstar Yamal "noch nicht ganz fit" für Spaniens Startelf

Superstar Yamal "noch nicht ganz fit" für Spaniens Startelf

FIFA WM
1
Security ließ Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier

Security ließ Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier

FIFA WM
2
WM-Programm, 20. Juni: Deutschland will weiter

WM-Programm, 20. Juni: Deutschland will weiter

FIFA WM
Lamine Yamal: Spanien muss weiter geduldig sein

Lamine Yamal: Spanien muss weiter geduldig sein

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador vs. Curacao

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador vs. Curacao

FIFA WM
Undav schießt Deutschland zum Sieg: Die Statistiken zum Spiel

Undav schießt Deutschland zum Sieg: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
56

Kommentare

Fußball Lamine Yamal Kap Verde Luis de la Fuente FIFA WM 2026 Spanien (Team, Fußball)