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WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

In 104 Spielen kämpfen die besten Torjäger der Welt um die Trophäe für den WM-Torschützenkönig 2026. Das ist der aktuelle Stand:

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste Foto: © imago sportfotodienst
Textquelle: © LAOLA1
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Wer tritt die Nachfolge von Kylian Mbappé an und wird Torschützenkönig der FIFA WM 2026?

Die besten Torjäger der Welt kämpfen bei der Weltmeisterschaft um den begehrten Goldenen Schuh.

Die aktuelle Torschützenliste im Überblick:

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

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