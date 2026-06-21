-
Highlights: Lebensversicherung Undav schießt Deutschland in die K.o.-PhaseFIFA WM 2026
-
Highlights: Torgala der Niederlande gegen SchwedenFIFA WM 2026
-
Highlights: Schnelles Tor, Ausschluss-Aufreger!FIFA WM 2026
-
Highlights: Cunha-Doppelpack! Brasilien kommt in WM anFIFA WM 2026
-
Highlights: Marokko kommt dank Blitz-Tor zum ersten SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: USA schießt sich gegen "Socceroos" ins SechzehntelfinaleFIFA WM 2026
-
1998 vs. 2026: Welche Generation war besser?Ansakonferenz
-
Highlights: Torwart-Patzer beschert Mexiko GruppensiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Halbes Dutzend! Kanada schenkt neun Kataris einFIFA WM 2026
-
Highlights: Joker-Tore, Platzverweis - und Debüt-Tor eines ÖFB-Abgängers!FIFA WM 2026
Missstimmung bei Salah? Ägypten-Coach äußert sich
Der Teamchef kommentiert die Gerüchte, wonach Mohamed Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien nicht gut aufgenommen habe.
Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Star Mohamed Salah zurückgewiesen.
Der 34-Jährige sei ein "großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler", sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3.00 Uhr im LIVE-Ticker) in Vancouver gegen Neuseeland.
Salah hat "großartig gespielt"
Ägyptens Teamchef war gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan.
"Ich vertraue den 26 Spielern, und sie vertrauen mir." Salah, der sich mit Saisonende von Liverpool verabschiedet hatte, habe "großartig gespielt".