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Missstimmung bei Salah? Ägypten-Coach äußert sich

Der Teamchef kommentiert die Gerüchte, wonach Mohamed Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien nicht gut aufgenommen habe.

Missstimmung bei Salah? Ägypten-Coach äußert sich Foto: © IMAGO / Middle East Images
Textquelle: © APA
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Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Star Mohamed Salah zurückgewiesen.

Der 34-Jährige sei ein "großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler", sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3.00 Uhr im LIVE-Ticker) in Vancouver gegen Neuseeland.

Salah hat "großartig gespielt"

Ägyptens Teamchef war gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan.

"Ich vertraue den 26 Spielern, und sie vertrauen mir." Salah, der sich mit Saisonende von Liverpool verabschiedet hatte, habe "großartig gespielt".

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