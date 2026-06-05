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Als Nachfolger von Wimmer? Wolfsburg buhlt um Hertha-Kapitän

Nach dem Abgang von Patrick Wimmer zur TSG Hoffenheim sucht der VfL Wolfsburg offenbar bereits Ersatz – und hat dabei Hertha-Star Fabian Reese ins Visier genommen.

Als Nachfolger von Wimmer? Wolfsburg buhlt um Hertha-Kapitän Foto: © GEPA
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Der VfL Wolfsburg arbeitet nach dem erstmaligen Bundesliga-Abstieg seit 1997 intensiv am Kader für die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Dabei sollen die "Wölfe" bereits einen prominenten Nachfolger für den abgewanderten Patrick Wimmer im Blick haben.

Reese als Wunschkandidat

Wie Transferinsider Florian Plettenberg via "X" berichtet, beschäftigt sich der VfL mit einer Verpflichtung von Fabian Reese. Der Kapitän von Hertha BSC gilt demnach als absolutes Wunsch-Transferziel der Niedersachsen.

Wolfsburg-Sportdirektor Pirmin Schwegler bestätigte zuletzt gegenüber Sky, dass Reese ein "interessanter Spieler" sei. Gespräche sollen bereits laufen, eine Einigung steht allerdings noch aus.

Nachfolger für Wimmer gesucht

Reese wäre im Falle eines Transfers der designierte Nachfolger von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer, der in dieser Woche für rund zehn Millionen Euro zur TSG Hoffenheim gewechselt ist. Der 25-Jährige gehörte in Wolfsburg zuletzt zu den Leistungsträgern in der Offensive.

Top-Scorer in Liga zwei

Fabian Reese zählt in der 2. Bundesliga zu den herausragenden Spielern. In der vergangenen Saison verbuchte der 28-Jährige starke elf Tore und 13 Vorlagen für Hertha BSC. Sein Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2030.

Trotzdem gilt ein Abschied aus der Hauptstadt als möglich. Hertha verpasste erneut den Aufstieg, gleichzeitig soll der Offensivspieler einer der Topverdiener des Klubs sein – eine Trennung erscheint daher nicht ausgeschlossen.

Beim VfL Wolfsburg laufen derweil die Planungen für eine rasche Rückkehr in die Bundesliga bereits auf Hochtouren. Neben dem Wimmer-Abgang wurde auch schon die Verpflichtung von Trainer Tobias Strobl fixiert.

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