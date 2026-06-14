Als Mourinho-Assistent: Rückkehr von Weltmeister bahnt sich an

Sami Khedira (39) steht offenbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid.

Wie "The Athletic" schreibt, wird der Ex-Spieler voraussichtlich in den Trainerstab von Jose Mourinho aufgenommen. Für den Deutschen wäre es die erste Anstellung als Trainer seit seinem Karriereende 2021.

Khedira soll die Rolle des Bindeglieds zwischen Klub, Team und dem Trainerteam ausführen - dabei dürfte ihm die Spielererfahrung bei den "Königlichen" helfen. Denn der frühere Sechser kam, genauso wie Mourinho, einst im Jahr 2010 nach Madrid.

Derzeit arbeitet der 39-Jährige als TV-Experte und als Berater des Managements des VfB Stuttgart.