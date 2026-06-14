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WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

Das DFB-Team will sich nach zuletzt zwei enttäuschenden WM-Endrunden wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Teste jetzt dein Wissen:

WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland? Foto: © IMAGO / Ulmer/Teamfoto
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Teste dein Wissen über die deutsche Nationalmannschaft im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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Wie gut kennst du Deutschland?

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