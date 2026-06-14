-
Highlights: Australien schockt Türkei - zwei Mal!FIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Schottlands McGinn gegen HaitiFIFA WM 2026
-
Highlights: Saibari schockt Brasilien - Vinicius antwortetFIFA WM 2026
-
Highlights: Hier schockt Katar die Schweiz in der NachspielzeitFIFA WM 2026
-
Highlights: USA lässt Paraguay zum Auftakt keine ChanceFIFA WM 2026
-
VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach EinwechslungFIFA WM 2026
-
Baumi out: Wer übernimmt die Zehn?Ansakonferenz
-
Highlights: Spiel gedreht! Südkorea schlägt Tschechien zum AuftaktFIFA WM 2026
-
Highlights: Drei Rote! Mexiko siegt im WM-Eröffnungsspiel gegen SüdafrikaFIFA WM 2026
-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
NEWS
WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?
Das DFB-Team will sich nach zuletzt zwei enttäuschenden WM-Endrunden wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Teste jetzt dein Wissen:
Teste dein Wissen über die deutsche Nationalmannschaft im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.
Wie gut kennst du die WM-Rekorde? >>>