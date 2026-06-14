Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent

Am Sonntag gab es neben der WM-Endrunde am Transfermarkt in Österreich zumindest etwas Bewegung.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Rapid nimmt ÖFB-U21-Teamspieler ins Visier

Salzburgs Kapitän wohl kurz vor dem Absprung

Nicht nur Rapid: Auch Austria gibt Angebot für U21-Teamspieler ab

Österreichische Trainer:

Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss