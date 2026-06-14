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Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent

Beide Wiener Großklubs haben ein Auge auf einen U21-Teamspieler, während Salzburg wohl bald seinen Kapitän verlieren wird.

Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent Foto: © GEPA
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Am Sonntag gab es neben der WM-Endrunde am Transfermarkt in Österreich zumindest etwas Bewegung.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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