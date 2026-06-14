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Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent
Beide Wiener Großklubs haben ein Auge auf einen U21-Teamspieler, während Salzburg wohl bald seinen Kapitän verlieren wird.
Am Sonntag gab es neben der WM-Endrunde am Transfermarkt in Österreich zumindest etwas Bewegung.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Rapid nimmt ÖFB-U21-Teamspieler ins Visier
Salzburgs Kapitän wohl kurz vor dem Absprung
Nicht nur Rapid: Auch Austria gibt Angebot für U21-Teamspieler ab
Österreichische Trainer: