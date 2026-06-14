Spanischer Nationalspieler verlängert wohl kurz vor WM-Start

Am Montag um 18 Uhr startet Spanien gegen Kap Verde in Atlanta in die Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dabei ist dann auch Rechtsverteidiger Pedro Porro, der davor noch seine Vertragssituation im Klub gelöst haben soll.

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, unterschreibt Porro einen neuen Vertrag bis 2031 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Damit einhergehen soll natürlich auch eine Steigerung des Gehalts für den 26-Jährigen.

Damit wären Spekulationen um den Spanier beendet, zuletzt soll etwa Manchester City an ihm Interesse gezeigt haben.

Porro spielt seit drei Jahren für Tottenham und kam in dieser Saison auf 47 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm zwei Treffer und sechs Vorlagen gelangen. Im spanischen Nationalteam wurde er bislang 18 Mal eingesetzt und war zuletzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.