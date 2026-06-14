NEWS

Spanischer Nationalspieler verlängert wohl kurz vor WM-Start

Pedro Porro dürfte noch länger bei Tottenham bleiben.

Spanischer Nationalspieler verlängert wohl kurz vor WM-Start Foto: © IMAGO / Visionhaus
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Montag um 18 Uhr startet Spanien gegen Kap Verde in Atlanta in die Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dabei ist dann auch Rechtsverteidiger Pedro Porro, der davor noch seine Vertragssituation im Klub gelöst haben soll.

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, unterschreibt Porro einen neuen Vertrag bis 2031 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Damit einhergehen soll natürlich auch eine Steigerung des Gehalts für den 26-Jährigen.

Damit wären Spekulationen um den Spanier beendet, zuletzt soll etwa Manchester City an ihm Interesse gezeigt haben.

Porro spielt seit drei Jahren für Tottenham und kam in dieser Saison auf 47 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm zwei Treffer und sechs Vorlagen gelangen. Im spanischen Nationalteam wurde er bislang 18 Mal eingesetzt und war zuletzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Mehr zum Thema

PSG-Star vor Wechsel in die Premier League?

PSG-Star vor Wechsel in die Premier League?

Premier League
Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick?

Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick?

FIFA WM
2
WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

FIFA WM
2
Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss

Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss

Serie A
29
Janko über Rangnick-Verlängerung: "Es war kurz vor knapp"

Janko über Rangnick-Verlängerung: "Es war kurz vor knapp"

ÖFB-Team
6
Quiz: Wie gut kennst du die WM-Rekorde?

Quiz: Wie gut kennst du die WM-Rekorde?

FIFA WM
50-Millionen-Deal? Hoffenheim winkt bei Shootingstar ab

50-Millionen-Deal? Hoffenheim winkt bei Shootingstar ab

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Tottenham Hotspur Vertrag