Nicht nur Rapid: Auch Austria gibt Angebot für U21-Teamspieler ab

Nicht nur der SK Rapid, sondern auch Austria Wien beschäftigt sich mit Christopher Olivier.

Einem "Sky"-Bericht zufolge haben die "Veilchen" ebenfalls ein Angebot für den österreichischen U21-Teamspieler abgegeben. Am Samstagabend wurde bekannt, dass Rapid ebenso um den 20-jährigen Verteidiger vom VfB Stuttgart buhlt. Hier nachlesen >>>

Die besten Karten könnte allerdings Hannover 96 haben, der deutsche Zweitligist ist ins Rennen eingestiegen. Konkrete Gespräche sollen bereits laufen, dazu soll Olivier zu einem Wechsel innerhalb Deutschlands tendieren.

Schon im vergangenen Winter haben sich zahlreiche österreichische Klubs um die Dienste des Abwehrspielers bemüht, ein Wechsel kam damals nicht zustande. Sein Vertrag bei den Schwaben läuft bis Juni 2028.

Austria blitzte bei anderem ÖFB-Talent ab

Eine Absage hat sich die Wiener Austria indes bei Thierry Fidjeu-Tazementa eingehandelt.

"Sky"-Informationen zufolge wollten die Violetten den 18-jährigen Angreifer aus Kärnten an den Verteilerkreis lotsen.

Der U19-Teamspieler Österreichs hat sich jedoch für einen Wechsel von Borussia Dortmunds Zweitauswahl in die zweite deutsche Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern entschieden. Hier nachlesen >>>