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Offiziell! VfL Wolfsburg hat einen neuen Cheftrainer

Der Bundesliga-Absteiger schlägt in der dritten Liga Deutschlands zu.

Offiziell! VfL Wolfsburg hat einen neuen Cheftrainer Foto: © IMAGO / Funke Foto Services
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LASK-Fans dürfen aufatmen.

Wie es sich zuvor schon angebahnt hatte, wird Tobias Strobl (38) neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Der Deutsche kommt vom Drittliga-Klub SC Verl in die Autostadt und soll die Mission Wiederaufstieg anführen.

Strobl unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

"Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt", wird Geschäftsführer Sport und Strobl-Vorgänger Dieter Hecking zitiert.

Der Neo-Wolfsburg-Trainer hatte "sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt."

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