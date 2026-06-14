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Spanien-Stammkraft vor Wechsel zu Real Madrid

Jose Mourinho will den Kader der "Königlichen" offenbar weiter auf Vordermann bringen.

Spanien-Stammkraft vor Wechsel zu Real Madrid Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Real Madrid steht unter Jose Mourinho wohl ein kleiner Umbruch an.

Allen voran in der Defensive ist neues Personal gefordert. Mit David Alaba und Dani Carvajal verlassen zwei erfahrene Spieler den Verein. Ein Neuzugang wird allerdings auf der linken Abwehrseite erwartet.

Wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" berichtet, gibt es zwischen Marc Cucurella und Real eine Einigung über einen Wechsel.

Dritthöchste Ablöse für einen Linksverteidiger

Der 27-jährige Spanier soll der Wunsch-Linksverteidiger von Mourinho sein, schreibt Fabrizio Romano. Laut "The Athletic" soll Cucurella den "Königlichen" bis zu 60 Millionen Euro kosten.

Sollte der Transfer finalisiert werden, wäre es die dritthöchste Transfersumme für einen Linksverteidiger jemals. Auf Platz eins liegt Lucas Hernandez (80 Mio. zu Bayern). Cucurella selbst (65 Mio. zu Chelsea) nimmt bereits den zweiten Rang dieser Liste ein.

Vorzug gegenüber Barca und Real

Demnach soll sich Real gegen Atletico Madrid und den FC Barcelona, für den Cucurella sogar sein Profidebüt feierte, durchgesetzt haben. Von der U16 bis zu den Profis durchlief der Verteidiger alle Nachwuchsteams.

Auch für Julian Alvarez sowie Bernardo Silva sollen sich Barca und die Madrilenen interessiert haben.

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