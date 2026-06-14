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Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler

Die Münchner dürften sich mit einem Verteidiger von Eintracht Frankfurt verstärken.

Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Bayern München könnte bei einem Ligarivalen zuschlagen, die Münchner sollen sich intensiv mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt beschäftigen.

Der linke Außenverteidiger könnte für rund 55 Millionen Euro zum deutschen Meister wechseln. Das berichtet die deutsche "Bild". Demnach gebe es nur noch Gespräche um Details zwischen Bayerns Sportvorstand Max Eberl und Frankfurts Sportchef Markus Krösche.

Brown soll demnach in München einen Vertrag bis 2031 unterschreiben, er sei ein Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany. Geht der Transfer durch, wäre der Deutsche einer der teuersten Linksverteidiger der Geschichte.

Statt Davies?

Der 22-Jährige könnte als Ersatz für Alphonso Davies geplant sein, bei dem ein Wechsel möglich erscheint. Brown kam in der letzten Saison für die Eintracht in 42 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei vier Tore und legte sechs auf.

Aktuell weilt Brown bei der deutschen Nationalmannschaft, wo ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann für die erste Partie gegen Curacao (>>> zum Liveticker) eine Startgarantie ausgesprochen hat.

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