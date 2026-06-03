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Fix! ÖFB-Legionär Wimmer wechselt innerhalb der Bundesliga

Was sich bereits angedeutet hat, ist nun offiziell. Der Offensivspieler unterschreibt beim Klub aus Sinsheim.

Fix! ÖFB-Legionär Wimmer wechselt innerhalb der Bundesliga Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
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Patrick Wimmer bleibt der deutschen Bundesliga erhalten!

Der österreichische WM-Fahrer verlässt den VfL Wolfsburg wie erwartet und unterschreibt bei der TSG 1899 Hoffenheim. Das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt.

Damit hat sich TSG-Sportchef Andreas Schicker unter anderem gegen die Konkurrenz aus der eigenen Liga durchgesetzt. In Sinsheim erhält Wimmer dem Vernehmen nach einen Vertrag bis Sommer 2031.

Hoffenheim bezahlte dabei die Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Beim Klub um Cheftrainer Christian Ilzer trifft der 25-Jährige auch auf ÖFB-Kollege Alexander Prass.

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