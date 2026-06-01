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Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried

Die Hütteldorfer holen einen Ex-Kicker zurück, der TSV Hartberg gibt zwei weitere Spieler ab und die Trainersuche in Salzburg wird immer konkreter.

Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.

In der ADMIRAL Bundesliga hat sich ebenso einiges getan wie in LigaZwa und bei den rot-weiß-roten Legionären.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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