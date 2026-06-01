Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried
Die Hütteldorfer holen einen Ex-Kicker zurück, der TSV Hartberg gibt zwei weitere Spieler ab und die Trainersuche in Salzburg wird immer konkreter.
Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.
In der ADMIRAL Bundesliga hat sich ebenso einiges getan wie in LigaZwa und bei den rot-weiß-roten Legionären.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?
Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück
Michael Wagner verlässt die Austria
Trainersuche auf der Zielgeraden: Er ist Favorit in Salzburg
ADMIRAL 2. Liga:
First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler
11 Tore in 12 Spielen! LigaZwa-Klubs beobachten RLO-Shootingstar
Dritter direkter Wechsel: Sturm schlägt erneut bei Hartberg zu
Ex-Teamspieler Djuricin macht im Unterhaus weiter
ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:
Ilzers Hoffenheim vor Verpflichtung von ÖFB-Teamspieler
Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein