Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried

Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.

In der ADMIRAL Bundesliga hat sich ebenso einiges getan wie in LigaZwa und bei den rot-weiß-roten Legionären.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück

Michael Wagner verlässt die Austria

Trainersuche auf der Zielgeraden: Er ist Favorit in Salzburg

ADMIRAL 2. Liga:

First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler

11 Tore in 12 Spielen! LigaZwa-Klubs beobachten RLO-Shootingstar

Dritter direkter Wechsel: Sturm schlägt erneut bei Hartberg zu

Ex-Teamspieler Djuricin macht im Unterhaus weiter

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Ilzers Hoffenheim vor Verpflichtung von ÖFB-Teamspieler

Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein