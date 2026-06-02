Niederlande-Abschied! Behounek kehrt nach Österreich zurück

Raffael Behounek kehrt in die österreichische Bundesliga zurück.

Wie LAOLA1 exklusiv erfahren hat, verpflichtet der Wolfsberger AC den Niederlande-Legionär von Eredivisie-Aufsteiger Willem II Tilburg.

Damit kommt es zur Wiedervereinigung mit Thomas Silberberger, der den Innenverteidiger bereits drei Spielzeiten lang bei der WSG Tirol trainierte.

Schon am Samstag hatte der 29-Jährige via "Instagram" seinen Abschied aus Tilburg verkündet. Ein Wechsel hatte sich bereits länger angedeutet, in den vergangenen Transferfenstern lehnte der Stadlauer aber Offerten vom GAK, Blau-Weiß Linz und aus dem Ausland ab.

Über 100 Spiele für Tilburg

Im Lavanttal unterschreibt der Wiener einen Dreijahresvertrag, am Dienstag soll der Deal offiziell gemacht werden. Ablöse müssen die "Wölfe" nicht bezahlen, Behouneks Vertrag in Tilburg läuft mit Sommer aus.

In den Niederlanden verbrachte Behounek drei ereignisreiche Spielzeiten. In seiner Premierensaison wurde er mit den "Tricolores" Meister und stieg in die Eredivisie auf. Nach dem Abstieg 2024/25 schafften der ÖFB-Legionär und sein Klub vergangene Woche in einem Relegations-Krimi den erneuten Aufstieg.

Behounek gehörte sowohl in der "Keuken Kampioen Divisie", als auch der Eredivisie stets zu den absoluten Leistungsträgern. Der Publikumsliebling machte in drei Saisonen 118 Spiele und verbuchte dabei acht Tore und sechs Assists.