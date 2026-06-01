Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück

Neuzugang für den SK Rapid!

Die "Grün-Weißen" verpflichten Nicolas Bajlicz von der SV Ried. Der 21-jährige Wiener kehrt dank einer Rückkaufoption nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Das gab Rapid am Montag offiziell bekannt.

Der sechsfache ÖFB-U21-Teamspieler wechselte erst im vergangenen Sommer aus Wien nach Oberösterreich, machte dort für den Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga 28 Spiele.

Stammt aus dem Köln-Nachwuchs

"Wir haben die Entwicklung von Nicolas Bajlicz genau verfolgt und vor knapp einem Jahr ganz bewusst eine vertragliche Regelung für eine Rückkehr festgeschrieben. Bei der SV Ried hat er hervorragende Leistungen gezeigt und einen nächsten, wichtigen Step in seiner Entwicklung gemacht", wird Geschäftsführer Sport Markus Katzer zitiert.

Der Mittelfeldspieler stammt eigentlich aus dem Nachwuchs des FK Austria Wien. Nach eineinhalb Jahren beim 1. FC Köln wechselte er im Jänner 2022 zu Rapid II. Für die zweite Mannschaft der "Grün-Weißen" machte er insgesamt 70 Pflichtspiele.