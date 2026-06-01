NEWS

Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück

Der Youngster kehrt dank einer Rückkaufoption nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neuzugang für den SK Rapid!

Die "Grün-Weißen" verpflichten Nicolas Bajlicz von der SV Ried. Der 21-jährige Wiener kehrt dank einer Rückkaufoption nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Das gab Rapid am Montag offiziell bekannt.

Der sechsfache ÖFB-U21-Teamspieler wechselte erst im vergangenen Sommer aus Wien nach Oberösterreich, machte dort für den Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga 28 Spiele.

Stammt aus dem Köln-Nachwuchs

"Wir haben die Entwicklung von Nicolas Bajlicz genau verfolgt und vor knapp einem Jahr ganz bewusst eine vertragliche Regelung für eine Rückkehr festgeschrieben. Bei der SV Ried hat er hervorragende Leistungen gezeigt und einen nächsten, wichtigen Step in seiner Entwicklung gemacht", wird Geschäftsführer Sport Markus Katzer zitiert.

Der Mittelfeldspieler stammt eigentlich aus dem Nachwuchs des FK Austria Wien. Nach eineinhalb Jahren beim 1. FC Köln wechselte er im Jänner 2022 zu Rapid II. Für die zweite Mannschaft der "Grün-Weißen" machte er insgesamt 70 Pflichtspiele.

Mehr zum Thema

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Bundesliga
50
Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre

Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre

Bundesliga
First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler

First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler

2. Liga
1
Michael Wagner verlässt die Austria

Michael Wagner verlässt die Austria

Bundesliga
9
Konkrete Gespräche! So hoch ist Wimmers Ausstiegsklausel

Konkrete Gespräche! So hoch ist Wimmers Ausstiegsklausel

Deutsche Bundesliga
14
Trainersuche auf der Zielgeraden: Er ist Favorit in Salzburg

Trainersuche auf der Zielgeraden: Er ist Favorit in Salzburg

Bundesliga
118
Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei

Premier League
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Nicolas Bajlicz SV Ried Markus Katzer Transfermarkt