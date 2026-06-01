-
Rapid? Matthäus sieht bis heute dasselbe ProblemStammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
SK Rapid: Nur knapp nicht durchgefallen?Ansakonferenz
-
Top oder Flop? Die Bundesliga-Klubs im SaisoncheckAnsakonferenz
-
LASK: Größer als Leicester?Ansakonferenz
-
Demir-Schuhwurf: Ist das sein Rapid-Ende?Ansakonferenz
-
Österreichischer Meister 2026 wird...Ansakonferenz
-
Hype over, Double on!Ansakonferenz
-
Der Fluch von Red Bull SalzburgAnsakonferenz
-
Kara: Ein Mann für die großen Spiele?Ansakonferenz
Offiziell! Rapid holt U21-Teamspieler aus Ried zurück
Der Youngster kehrt dank einer Rückkaufoption nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
Neuzugang für den SK Rapid!
Die "Grün-Weißen" verpflichten Nicolas Bajlicz von der SV Ried. Der 21-jährige Wiener kehrt dank einer Rückkaufoption nach Wien-Hütteldorf zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Das gab Rapid am Montag offiziell bekannt.
Der sechsfache ÖFB-U21-Teamspieler wechselte erst im vergangenen Sommer aus Wien nach Oberösterreich, machte dort für den Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga 28 Spiele.
Stammt aus dem Köln-Nachwuchs
"Wir haben die Entwicklung von Nicolas Bajlicz genau verfolgt und vor knapp einem Jahr ganz bewusst eine vertragliche Regelung für eine Rückkehr festgeschrieben. Bei der SV Ried hat er hervorragende Leistungen gezeigt und einen nächsten, wichtigen Step in seiner Entwicklung gemacht", wird Geschäftsführer Sport Markus Katzer zitiert.
Der Mittelfeldspieler stammt eigentlich aus dem Nachwuchs des FK Austria Wien. Nach eineinhalb Jahren beim 1. FC Köln wechselte er im Jänner 2022 zu Rapid II. Für die zweite Mannschaft der "Grün-Weißen" machte er insgesamt 70 Pflichtspiele.