Ex-Teamspieler Djuricin macht im Unterhaus weiter

Vor Kurzem gab Marco Djuricin das Ende seiner Laufbahn als Profi bekannt.

Das bedeutet aber nicht, dass er die Schuhe endgültig an den Nagel hängt. Djuricin macht im gehobenen Amateurbereich weiter und wird in der kommenden Saison für den niederösterreichischen Landesligisten ASK Ebreichsdorf stürmen.

Ex-Klub von Papa Goran

Der Name Djuricin ist dort wohl bekannt: Papa Goran machte sich einst als Trainer einen Namen, der aktuelle Coach Zjelko Ristic kennt den Sohnemann seit dessen Jugend.

Djuricin war auch bei Liga- und Aufstiegskonkurrent Wiener Neustadt im Gespräch. Der Ex-Bundesligist ging bei Djurcin am Ende leer aus, schlug aber dennoch namhaft auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete Ex-GAK-Spieler Markus Rusek.