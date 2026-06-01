Trainersuche auf der Zielgeraden: Er ist Favorit in Salzburg

Die Trainersuche beim FC Red Bull Salzburg neigt sich dem Ende zu!

Sportchef Marcus Mann hat bereits nach der Entlassung von Daniel Beichler angekündigt, dass er keine vorschnellen Entscheidungen treffen möchte. Jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, kann der neue Mann an der Seitenlinie bis zum Ende der Woche präsentiert werden.

Zwei Deutsche in der Pole

Laut dem Bericht sind Mitch Kniat und Lukas Kwasniok die Top-Kandidaten auf den vakanten Posten. Wobei Ersterer der Favorit sein soll.

Kniat war bis zuletzt Cheftrainer in der zweiten deutschen Bundesliga bei Arminia Bielefeld. Dort haben sich beide Seiten nach drei Jahren getrennt.

Für Furore sorgte der 40-jährige Deutsche, als er den damaligen Drittligisten 2025 sensationell ins Pokalfinale führte. Dort verlor man allerdings gegen den VfB Stuttgart.

Wird es doch Kwasniok?

Kwasniok hingegen wurde im März beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln freigestellt, steht dort allerdings noch unter Vertrag.

Mann holte den 44-Jährigen einst nach Saarbrücken.

Ob Kniat, Kwasniok oder doch ein anderer. Die Trainersuche beim ehemaligen Serienmeister scheint auf der Zielgeraden angekommen zu sein.