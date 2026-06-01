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Ilzers Hoffenheim vor Verpflichtung von ÖFB-Teamspieler

Der Wechsel des Offensivspielers steht offenbar kurz bevor.

Ilzers Hoffenheim vor Verpflichtung von ÖFB-Teamspieler Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Abstieg mit dem VfL Wolfsburg galt es als sicher, dass Patrick Wimmer den Verein verlassen wird.

Nun steht offenbar auch schon fest, wohin der ÖFB-Teamspieler wechselt. Wie "Sky Sport Deutschland" berichtet, gab es eine Einigung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Wimmer. Auch der "kicker" schreibt vom bevorstehenden Wechsel des Tullners.

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Der Klub von Cheftrainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker werde demnach die Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro aktivieren. Wimmer soll bis 2031 unterschreiben und den Medizincheck am Mittwoch vollziehen.

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