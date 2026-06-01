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Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Der Vorarlberger ist zum zweiten Mal Cheftrainer Eintracht Frankfurts. In Sachen Kaderplanung dürfte der Austro-Coach mit Plänen im Gepäck kommen.

Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein Foto: © IMAGO / Schüler
Textquelle: © LAOLA1
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Adi Hütter ist zurück bei Eintracht Frankfurt!

Das verkündeten die "Adler" am Sonntag offiziell. Am Montag wurde der 56-jährige Vorarlberger beim deutschen Spitzenklub der Öffentlichkeit präsentiert.

Als Nachfolger des entlassenen Albert Riera soll der Austro-Coach die Hessen in seiner zweiten Amtszeit zurück in die Erfolgsspur führen.

Dabei dürfte am Main auch in Sachen Kaderplanung und Transferaktivitäten einiges passieren. Tatsächlich soll bei der Eintracht im Sommer ein Umbruch über die Bühne gehen.

Baustelle Mittelfeld

Laut der "Bild" sollen Hütter in puncto potenzieller Verstärkungen bereits Namen vorschweben.

Vor allem auf der Sechserposition soll Handlungsbedarf bestehen. Routinier Ellyes Shkiri und der Schwede Hugo Larsson blieben in der abgelaufenen Saison hinter den Erwartungen, Ex-DFB-Teamspieler Mo Dahoud wird den Klub verlassen.

Deshalb sollen Hütter und die Eintracht Soungoutou Magassa ins Auge gefasst haben.

Ex-Schützling als Lösung?

Der französische U21-Nationalspieler soll bereits letztes Jahr Thema gewesen sein, entschied sich aber für einen Wechsel zu West Ham United in die Premier League. Mit den "Hammers" stieg er nun in die Championship ab.

Der 22-Jährige hat laut "transfermarkt" einen Marktwert von 17 Millionen Euro, sein Vertrag in London läuft noch bis Sommer 2031.

Hütter kennt Magassa aus gemeinsamen Zeiten bei der AS Monaco, wo er dem 1,90-Meter-Hünen zu seinem Debüt verhalf und ihn zum Stammspieler machte.

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