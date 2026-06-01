Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre

Auch am Sonntag herrscht kaum Ruhe am Transfermarkt.

Um mehrere ÖFB-Legionäre - sowohl Spieler als auch Trainer - gibt es Gerüchte, auch in Hütteldorf und Salzburg kursieren Namen.

Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

Gewisseheit gibt es bei Coach Adi Hütter - er kehrt zu einem Ex-Klub zurück.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Rapid-Youngster im Visier ausländischer Vereine

ADMIRAL 2. Liga:

Sohn von Musik-Legende verlässt Salzburg Richtung Kult-Klub

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart

Bestätigt: Adi Hütter unterschreibt bei Eintracht Frankfurt

Rangnick: "Mein Verhandlungspartner ist der ÖFB"

Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr?

Transfergedanken? Alaba will "ganz im Hier und Jetzt sein"