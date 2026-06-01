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Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre
Zudem geht ein bekannter Name aus Salzburg. Alaba und Rangnick lassen sich nicht in die Karten schauen. Das Transfer-Update:
Auch am Sonntag herrscht kaum Ruhe am Transfermarkt.
Um mehrere ÖFB-Legionäre - sowohl Spieler als auch Trainer - gibt es Gerüchte, auch in Hütteldorf und Salzburg kursieren Namen.
Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>
Gewisseheit gibt es bei Coach Adi Hütter - er kehrt zu einem Ex-Klub zurück.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?
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Rapid-Youngster im Visier ausländischer Vereine
ADMIRAL 2. Liga:
Sohn von Musik-Legende verlässt Salzburg Richtung Kult-Klub
ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:
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Bestätigt: Adi Hütter unterschreibt bei Eintracht Frankfurt
Rangnick: "Mein Verhandlungspartner ist der ÖFB"
Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer
ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr?