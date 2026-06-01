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Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre

Zudem geht ein bekannter Name aus Salzburg. Alaba und Rangnick lassen sich nicht in die Karten schauen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Gerüchte in Hütteldorf, umworbene ÖFB-Legionäre Foto: © IMAGO / Christian Schroedter
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Sonntag herrscht kaum Ruhe am Transfermarkt.

Um mehrere ÖFB-Legionäre - sowohl Spieler als auch Trainer - gibt es Gerüchte, auch in Hütteldorf und Salzburg kursieren Namen.

Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

Gewisseheit gibt es bei Coach Adi Hütter - er kehrt zu einem Ex-Klub zurück.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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