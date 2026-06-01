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Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Die Hütteldorfer sollen Interesse an einem Verteidiger aus Uganda zeigen. Er spielte zuletzt in Tschechien.

Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In Sachen Transfers war der SK Rapid bisher eher in der Offensive tätig.

Mit Adamsen und Jozepovic kamen zwei Stürmer, außerdem wurde Nicolas Bajlicz aus Ried zurückgeholt. Zur Meldung >>>

Doch auch in der Abwehr könnte sich einiges ändern, wie "Africafoot" berichtet. Demnach habe Rapid ein Auge auf Aziz Kayondo (23) von Slovan Liberec geworfen.

Der Mann aus Uganda ist auf der Linksverteidiger-Position daheim und war beim Afrika-Cup 2025 Stammspieler seines Landes.

Konkurrenz aus Russland

Am 23-Jährigen sollen jedoch nicht nur die Hütteldorfer Interesse zeigen, auch Spartak Moskau dürfte ihn im Auge haben.

Kayondo wechselte im Sommer 2024 von Leganes B zu Slovan. Für den diesjährigen Tabellenfünften der Chance Liga kam er in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze und drei Assists. Zudem flog Kayondo übrigens drei Mal vom Platz (zwei Mal Gelb-Rot, ein Mal Rot).

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