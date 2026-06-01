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Dritter direkter Wechsel: Sturm schlägt erneut bei Hartberg zu

Nach Jürgen Heil und Ammar Helac holen die "Blackies" einen jungen Spieler aus der Oststeiermark. Der 23-Jährige ist bei den Amateuren eingeplant.

Dritter direkter Wechsel: Sturm schlägt erneut bei Hartberg zu Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bereits zum dritten Mal in dieser Transferphase greift Sturm Graz beim TSV Hartberg zu.

Julian Halwachs (23) ist nach Jürgen Heil und Ammar Helac der dritte Spieler, der aus der Oststeiermark in die Landeshauptstadt wechselt. Das bestätigen die Grazer am Montag offiziell.

Bundesliga-Erfahrung für die zweite Mannschaft

Der Mittelfeldspieler ist allerdings beim SK Sturm II eingeplant. Bei den Hartbergern lief er vorwiegend für die zweite Mannschaft auf, sammelte allerdings auch schon Minuten in der ADMIRAL Bundesliga.

In der abgelaufenen Saison kam er zu fünf Kurzeinsätzen und stand einmal in der Startelf. 2023/24 wurde Halwachs 19 Mal in der Bundesliga eingewechselt.

"Mit Julian Halwachs bekommen wir einen Spieler dazu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung im Profifußball gesammelt hat", wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.

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