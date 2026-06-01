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First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler

Der 21-Jährige wechselt aus der Steiermark nach Döbling.

First Vienna FC schnappt sich Bundesliga-Spieler Foto: © First Vienna FC
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Die First Vienna hat Maximilian Fillafer verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom TSV Hartberg zu den Döblingern.

"Mit Max gewinnen wir einen Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er auf Bundesliga-Niveau bestehen kann. Gleichzeitig ist er in einem Alter, in dem noch viel Entwicklung möglich ist. Seine Schnelligkeit, sein Zug zum Tor und seine Mentalität haben uns überzeugt", sagt Sportdirektor Didi Elsneg.

Fillafer wechselte 2023 vom SV Spittal/Drau nach Hartberg. Dort absolvierte der Offensivspieler insgesamt 55 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga (vier Tore, zwei Assists). Im Oktober 2025 debütierte er für das ÖFB-U21-Nationalteam.

"Ich komme mit großer Vorfreude nach Döbling, weil ich hier die idealen Voraussetzungen sehe, um viel Spielzeit zu sammeln und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen", sagt Fillafer zu seinem Wechsel.

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