11 Tore in 12 Spielen! LigaZwa-Klubs beobachten RLO-Shootingstar

Der FavAC wird auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse starten!

Trotz eines desaströsen Herbstes wandte der Klub aus dem zehnten Wiener Gemeindebezirk dank einer starken Rückrunde den Abstieg aus der Regionalliga Ost noch ab.

Durch einen 4:0-Heimsieg gegen Meister SV Gloggnitz wurde der Klassenerhalt fixiert. Nach neun Spieltagen lag der Klub mit null Punkten noch am Tabellenende. Jetzt liegt die Elf von Trainer Herbert Gager zwei Punkte vor Union Mauer auf Rang 13.

Starke Quote

Einer der Hauptgründe für den Klassenerhalt ist Stürmer Faris Kavaz. Der großgewachsene Neuner kam im Februar auf Leihbasis vom LigaZwa-Klub Kapfenberg und sorgte direkt für Furore.

In zwölf Spielen erzielte der 19-jährige Österreicher elf Tore.

Wie es in der kommenden Saison mit dem Youngster weitergeht, ist noch offen. Nach LAOLA1-Informationen beobachten aber einige Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga die Entwicklung des Stürmers.