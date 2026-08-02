Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Trotz des Starts der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga ist auch am heimischen Transfermarkt einiges los gewesen.

Fast ausschließlich dreht sich die Gerüchteküche am heutigen Sonntag (2. August) um mögliche Abgänge der Bundesligisten. Einzig beim GAK kommen Gerüchte bezüglich möglicher Zugänge auf, während die "Bullen" einen Spieler verkaufen.

Außerdem gibt es einen Neuzugang für Adi Hütter in Frankfurt und ein Ex-Salzburger hat einen neuen Klub gefunden.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga

Offiziell: Salzburg verkauft Angreifer an Hoffenheim

Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Wohnung nach Saisonschluss gekündigt? Polster erklärt Auszug

SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso?

Taferner? Müller? GAK sucht österreichische Verstärkung

ÖFB-Legionäre und -Trainer, Österreich-Exporte

Fix! Bacher wechselt um 4,3 Mio. Euro nach Frankreich

Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien

Adi Hütter freut's: Frankfurt holt weiteren Mittelfeldspieler

20-jähriger Österreicher wechselt nach Vietnam