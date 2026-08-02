Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?
Der WAC-Goalie liebäugelt mit einem Abgang, ein Angebot ist aber noch nicht eingetroffen. Außerdem: Einige Abgangsgerüchte im In- und Ausland. Transfer-Update:
Trotz des Starts der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga ist auch am heimischen Transfermarkt einiges los gewesen.
Fast ausschließlich dreht sich die Gerüchteküche am heutigen Sonntag (2. August) um mögliche Abgänge der Bundesligisten. Einzig beim GAK kommen Gerüchte bezüglich möglicher Zugänge auf, während die "Bullen" einen Spieler verkaufen.
Außerdem gibt es einen Neuzugang für Adi Hütter in Frankfurt und ein Ex-Salzburger hat einen neuen Klub gefunden.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga
Offiziell: Salzburg verkauft Angreifer an Hoffenheim
Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?
Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?
Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten
Wohnung nach Saisonschluss gekündigt? Polster erklärt Auszug
SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso?
Taferner? Müller? GAK sucht österreichische Verstärkung
ÖFB-Legionäre und -Trainer, Österreich-Exporte
Fix! Bacher wechselt um 4,3 Mio. Euro nach Frankreich
Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch
Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien
Adi Hütter freut's: Frankfurt holt weiteren Mittelfeldspieler