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Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Der WAC-Goalie liebäugelt mit einem Abgang, ein Angebot ist aber noch nicht eingetroffen. Außerdem: Einige Abgangsgerüchte im In- und Ausland. Transfer-Update:

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Trotz des Starts der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga ist auch am heimischen Transfermarkt einiges los gewesen.

Fast ausschließlich dreht sich die Gerüchteküche am heutigen Sonntag (2. August) um mögliche Abgänge der Bundesligisten. Einzig beim GAK kommen Gerüchte bezüglich möglicher Zugänge auf, während die "Bullen" einen Spieler verkaufen.

Außerdem gibt es einen Neuzugang für Adi Hütter in Frankfurt und ein Ex-Salzburger hat einen neuen Klub gefunden.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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