Adi Hütter freut's: Frankfurt holt weiteren Mittelfeldspieler

Die Eintracht aus Frankfurt hat ihren Wunschspieler für das defensive Mittelfeld verpflichten können.

Wie die "Adler" am Sonntag vermelden, wechselt Raphael Onyedika von Club Brügge nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet.

Ablöse unter 10 Millionen Euro

Der 25-jährige Onyedika besitzt laut "Transfermarkt" zwar einen Marktwert von 23 Millionen Euro, der deutsche Bundesligist hat den Nigerianer jedoch deutlich günstiger verpflichten können.

Dem Vernehmen nach soll sich die Ablöse für Onyedika im Bereich von neun Millionen Euro bewegen. Durch Boni könnte die Summe noch etwas ansteigen.

Mittelfeld erhielt neues Gesicht

Damit ist das zentrale Mittelfeld der Eintracht neu aufgestellt. Für Noel Aseko haben die "Adler" bereits eine Ablöse von 12 Millionen Euro auf den Tisch gelegt >>>

Mit Ellyes Skhiri und Hugo Larsson könnten hingegen zwei andere Mittelfeldspieler den Klub noch in diesem Sommer verlassen.