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Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien

Der bosnische Youngster schließt sich dem italienischen Rekordmeister an.

Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es hatte sich schon angedeutet, nun ist es fix.

Kerim Alajbegovic wechselt von Bayer 04 Leverkusen zu Juventus Turin. Beim italienischen Rekordmeister unterschreibt der bosnische Teamspieler bis 2031.

Dem Vernehmen nach zahlen die Italiener rund 30 Millionen Euro Sockelablöse für den 18-Jährigen, durch Boni kann die Transfersumme noch auf 35 Millionen Euro ansteigen.

Der Flügelspieler kam erst in diesem Sommer per Rückkaufklausel zu den Leverkusnern zurück. In der Vorsaison lief Alajbegovic für den FC Red Bull Salzburg auf, wo er in 44 Spielen 13 Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

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