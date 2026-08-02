Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Ein möglicher Abgang von Nikolas Polster ist bereits seit Monaten Thema beim Wolfsberger AC.

Schon am Ende der vergangenen Saison machte der WAC-Stammkeeper unmissverständlich klar, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.

Dieser könnte sich nun mit einem Wechsel zu Hertha BSC auftun. Der deutsche Zweitligist könnte den 24-Jährigen als neuen Einser-Torhüter verpflichten.

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"Ich habe mit dem Präsidenten telefoniert"

Allzu schnell wird der Transfer aber nicht über die Bühne gehen, wie WAC-Trainer Thomas Silberberger bestätigt.

"Ich habe mit dem Präsidenten (Anm. WAC-Präsident Dietmar Riegler) telefoniert. Er hat mir versichert, dass alles passt. Somit wird Nik Polster spielen, als Nummer eins in die Saison gehen", wird Silberberger von der "Krone" zitiert.

Transfer kann passieren

Somit wird Polster wohl auch am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga zwischen den Pfosten des WAC stehen. Dieses wird am Sonntag gegen die Wiener Austria bestritten (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker).

"Was danach passiert, wird man sehen", so Silberberger, der einen Transfer in den kommenden Wochen nicht ausschließt. "Das Transferfenster ist ja noch bis Anfang September offen."

WAC-Präsident Dietmar Riegler gibt sich im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" vorsichtiger: "Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Polster wechselt, als sehr gering an."