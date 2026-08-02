Offiziell: Salzburg verkauft Angreifer an Hoffenheim

Adam Daghim verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Beide Teams machen den Transfer am späten Sonntagabend offiziell.

Die Bullen kassieren für den 20-jährigen Dänen dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro, bei der TSG unterschreibt Daghim einen langfristigen Vertrag bis 2031.

2023 nach Salzburg gekommen

Der Angreifer kam im Sommer 2023 aus Aarhus nach Salzburg.

Dort verdiente er sich als Kooperationsspieler beim FC Liefering seine ersten Sporen. Anschließend gelang der Sprung zum FC Red Bull Salzburg, wo er in 57 Matches sechs Treffer und fünf Assists verbuchte.

Der Angreifer war in der vergangenen Rückrunde bereits nach Deutschland verliehen, lief für den späteren Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg auf.

"Lukrativer Transfer"

Nach seiner Rückkehr nach Salzburg hatte Daghim bereits mitgeteilt, "dass für ihn ein Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen Priorität hat", sagt Sportchef Marcus Mann.

"Auch für uns hat sich das als die beste und sinnvollste Lösung dargestellt, woraus sich nun dieser lukrative Transfer zur TSG Hoffenheim ergeben hat", sagt der Deutsche.

Daghim meint: "Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg war spannend und sehr lehrreich. Ich bin als ganz junger Spieler in ein neues Land und in eine neue Liga gekommen, wo ich viel zu lernen hatte. Ich denke, dass mir das insgesamt gut gelungen ist."

Wunschspieler der TSG

TSG-Sportchef Andreas Schicker betont: "Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil."

"Mit seinen gerade einmal 20 Jahren verfügt er über ein großes Entwicklungspotenzial und kann trotzdem bereits auf internationale Erfahrungen auf Klubebene und in der Nationalmannschaft zurückgreifen", so Schicker.