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Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Der Kosovare gilt seit Wochen als heißer Abgangskandidat bei der TSG Hoffenheim. Nun dürfte die Ausstiegsklausel gezogen worden sein.

Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht der FC Barcelona oder Borussia Dortmund, sondern RB Leipzig soll das Rennen um Fisnik Asllani machen.

Wie die "Bild" berichtet, steht der Kosovare vor einem Transfer von der TSG Hoffenheim zu den Roten Bullen. Leipzig will demnach die Ausstiegsklausel, die in seinem bis 2029 gültigen Vertrag verankert ist, ziehen.

Die festgeschriebene Ablösesumme soll sich - je nach Verein - zwischen 25 und 29 Millionen Euro bewegen.

Nur mehr letzte Details offen

Dem Bericht zufolge seien nur mehr letzte Details beim Gehalt zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Stürmer zu klären.

Im Kader für das anstehende Trainingslager der TSG in Seefeld scheint Asllani nicht mehr auf. Vor drei Wochen hatte Sportchef Andreas Schicker Gespräche mit Klubs aus dem In- und Ausland bestätigt.

Großer Anteil an erfolgreicher Saison

Der 23-jährige Angreifer hatte vergangene Saison mit zehn Toren und neun Assists einen großen Anteil am Europa-League-Einzug von Hoffenheim.

In der Saison 2023/24 spielte der 16-fache Nationalspieler des Kosovo noch auf Leihbasis für die Wiener Austria.

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