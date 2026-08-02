20-jähriger Österreicher wechselt nach Vietnam

Österreich ist künftig mit einem Spieler in der ersten ersten vietnamesischen Liga vertreten.

Wie diese Woche offiziell vermeldet wurde, hat sich Van-Alessandro Nguyen Skyriotis dem Thep Xanh Nam Dinh FC angeschlossen.

Nguyen Skyriotis ist 20 Jahre alt und kickte die vergangenen sechs Jahre für den Wolfsberger AC.

Zuletzt war der Mittelfeldspieler aus Klagenfurt für die zweite Mannschaft der Lavanttaler in der Regionalliga aktiv. In der Bundesliga stand der ehemalige ÖFB-U16-Nationalspieler nie im Kader.

Thep Xanh Nam Dinh FC ist dreifacher Meister Vietnams, zuletzt gelang 2025 der Meistertitel. Vergangene Saison wurde der Klub Sechster.