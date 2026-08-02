Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Während Adam Daghim den FC Red Bull Salzburg in naher Zukunft Richtung TSG Hoffenheim verlassen wird, schieben die Bullen einem Transfer von Edmund Baidoo einen Riegel vor.

Der junge Angreifer spielt in den Planungen von Neo-Coach Danny Röhl eine zentrale Rolle, doch beim Bundesliga-Auftakt gegen den TSV Hartberg fehlte der Ghanaer plötzlich im Kader.

"Er war zuletzt nicht so bei der Sache, wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann", begründete Sportchef Marcus Mann die Abwesenheit des 20-Jährigen, der die Mozartstadt Richtung Club Brügge verlassen will, bei "Sky".

Unentschuldigt vom Training ferngeblieben?

Die "Salzburger Nachrichten" berichten am Sonntag, dass Baidoo ab Mittwoch unentschuldigt dem Training ferngeblieben sein und so einen Wechsel erzwingen soll.

Demnach kam diese Maßnahme für die Bullen überraschend, da Baidoo als netter und umgänglicher Typ beschrieben werde.

Red Bull Salzburg wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern, ein Dementi blieb jedoch ebenso aus.

Röhl hofft auf Klarheit

Mann wählte am Samstag klare Worte: "Er wird den Klub nicht verlassen."

"Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wenn es zu einem Wechsel kommt, müssen beide Seiten zustimmen, und das werden wir nicht tun. Es wird zu keinem Wechsel kommen", so der Deutsche.

Röhl ist derweil überzeugt, "dass wir das Thema lösen werden und wieder vorwärtsgehen." Er pflege ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Schützung und hoffe, "dass schnell wieder Klarheit herrscht."

Kritisch wird indes auch Baidoos Berater Tony Appiah gesehen, der in der Vergangenheit schon öfters aus der Reihe getanzt sein soll.