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SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso?

Der Mittelfeldmann wurde in den letzten Wochen schon mit einigen internationalen Klubs in Verbindung gebracht.

SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ryan Fosso ist im Ausland offenbar heiß begehrt.

Der defensive Mittelfeldspieler des SK Sturm Graz kam in der noch jungen Saison in allen vier Spielen zum Einsatz. Gerüchte über mögliche Interessenten bleiben aber weiter standhaft.

Schon Anfang Juli wurde der Kameruner mit dem FC Torino, den Glasgow Rangers und UD Levante in Verbindung gebracht. Wie Transfer-Journalist Sacha Tavolieri nun via "X" schreibt, hat auch der RSC Anderlecht Foss auf dem Zettel.

Eine Entscheidung, ob der belgische Klub tatsächlich einen Transfer anstrebt, wurde aber noch nicht getroffen. Fosso wechselte erst im letzten Winter nach Graz und bestritt 18 Spiele (zwei Tore, ein Assist) für die "Blackies".

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