Wohnung nach Saisonschluss gekündigt? Polster erklärt Auszug

Der Wolfsberger AC ist mit einem dicken Ausrufezeichen in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga gestartet.

Die Kärntner führen Austria Wien über weite Strecken vor und kommen zu einem deutlichen 3:0-Heimsieg. Zum Spielbericht >>>

Trainer Thomas Silberberger zeigt sich im "Sky"-Interview hochzufrieden: "So hat man sich den Saisonauftakt vorgestellt und erträumt. Dass es dann so aufgeht, ist dann schon eine Bestätigung unserer Leistung in der Vorbereitung."

Silberberger mit Schlussphase nicht glücklich

Der WAC hat sich gegen schwache Veilchen "giftiger" und "galliger" präsentiert und den Gegner in den ersten 60 Minuten kaum zu Torchancen kommen lassen.

"So kann es natürlich in dieser Art und Weise weitergehen, aber wir wissen, dass wir einiges an Potenzial noch zu verbessern haben", meint Silberberger.

Speziell die Schlussphase, als man nur noch im "Verwalten-Modus" gespielt habe, hat Silberberger nicht geschmeckt.

"Wir haben schon auch noch Leerlaufphasen gehabt, wo wir dann dem Tempo im Anlaufen Tribut gezollt haben. Das wollen wir eigentlich nicht, aber es war auch dem klaren Ergebnis und der Hitze geschuldet."

Polster: "Haben letzte Saison komplett abgeschlossen"

Auch Torhüter Nikolas Polster zeigt sich mit dem deutlichen Sieg glücklich: "Wir haben es richtig gut gemacht, richtig gut wegverteidigt. Die Austria ist nicht wirklich gefährlich zum Abschluss gekommen."

Die verpatzte letzte Spielzeit haben die Lavanttaler gut verarbeitet: "Jetzt geht eine neue Saison los, wir haben die letzte komplett abgeschlossen, wollen den Schwung vom Ende mitnehmen, gut reinstarten und das ist uns heute sehr gut gelungen."

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Der Fokus stünde jedoch weiterhin auf den Aufgaben beim WAC: "Solange ich hier bin, gebe ich alles. Und was in der Zukunft kommt, steht in den Sternen", sagt Polster.

Nach Saisonende ist der 24-Jährige aus seiner Wohnung im Lavanttal ausgezogen. Das habe jedoch nichts mit dem angepeilten Abschied zu tun: "Unser Vermieter hat die Wohnung für den Eigenbedarf gebraucht. Deswegen musste ich eine neue suchen", bringt der Torhüter Licht ins Dunkel.

Nach außen hin scheint ihn die Situation nicht allzu sehr zu beschäftigen: "Man ist Profi genug, dass man das zur Seite legen kann. Ich fokussiere mich zu 100 Prozent in jedem Training und jedem Spiel auf den WAC. Wenn sich etwas Gutes ergibt, wenn es für alle Seiten passt, ist das Ausland natürlich früher oder später das Ziel."

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