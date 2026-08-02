In den letzten Tagen hat es sich bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Felix Bacher wechselt zu Olympique Lyon.

Für 4,3 Millionen Euro geht es für den Tiroler von Estoril Praia in Portugal zum französischen Traditionsklub. In Lyon erhält Bacher einen Vertrag bis 2031.

Bei Estoril spielte Bacher insgesamt zwei Jahre. 2024 wechselte er von der WSG Tirol nach Portugal. In den zwei Jahren absolvierte der 25-Jährige 58 Spiele und war dabei absoluter Stammspieler.

"Übernehme gerne Verantwortung"

In Lyon ist der Innenverteidiger der erste Österreicher überhaupt. Allerdings trifft er dort auf Ex-Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup und den ehemaligen Altacher Mohamed Ouedraogo. Beide wechselten diesen Sommer aus Österreich zu "OL".

Bei seiner Vorstellung bei Lyon sagt er: "Das ist ein großartiger Moment für mich und meine Familie. Ich bin sehr dankbar, bei Olympique Lyon unterschrieben zu haben."

"Ich hoffe, wir werden alle in dieser Saison viele tolle Momente erleben und ich kann es kaum erwarten, für diesen Verein und seine Fans zu spielen. Ich bin ehrgeizig, übernehme gerne Verantwortung im Team und gebe auf dem Platz immer 100 Prozent", Bacher weiter.