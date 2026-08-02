Taferner? Müller? GAK sucht österreichische Verstärkung

Der GAK hat einen Fehlstart in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga hingelegt. Gegen Meister LASK setzte es eine deutliche Niederlage zum 0:3-Auftakt.

GAK-Kritik: "Man kann gegen den LASK verlieren, aber das Wie..." >>>

Erschwerend kam in Linz dazu, dass GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer aufgrund des Österreicher-Topfs auf Legionäre wie Ismael Guerti oder Ludwig Vraa im Kader verzichten musste.

Es sollen also noch weitere Transfers her, vorzugsweise Österreicher. GAK-Co-Trainer Andreas Lienhart wirft im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" die Namen von Matthäus Taferner und Valentino Müller in die Runde.

Taferner und Müller "spekulieren mit dem Ausland"

Beide sind nach Ende ihres Vertrags bei der WSG Tirol noch ohne Verein. Für den GAK wären sie mit ihrer Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga wohl auf Anhieb Verstärkungen. Aber: "Sie spekulieren mit dem Ausland", meint Lienhart.

Dass der GAK auf der Suche nach neuen Spielern aber vorwiegend auf ablösefreie Kicker blickt, ist klar. Auch Leihen sind nicht ausgeschlossen. "Aber der Best Case sind Spieler, die uns gehören. Wirtschaftlich gesehen ist dies das Optimalste für den Verein", sagt Lienhart.