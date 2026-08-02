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Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Beim Bundesliga-Auftakt gegen den SCR Altach fehlt der Abwehrspieler im Kader. Nun steht eine Leihe im Raum - wie schon vor zwei Jahren.

Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut? Foto: © GEPA
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Furkan Demir hat im Kader des SK Rapid aktuell einen schweren Stand.

Der 21-Jährige ist in den bisherigen Pflichtspielen nur zu 19 Einsatzminuten im ÖFB-Cup gekommen. Beim Bundesliga-Auftakt gegen den SCR Altach fehlt der jüngere Bruder von Yusuf Demir im Kader.

Laut "Sky"-Informationen zeigen mehrere Bundesligisten an einer Leihe des Außenverteidigers, der schon die Saison 2024/25 beim TSV Hartberg verbracht hatte.

Demir will sich Konkurrenzkampf stellen

Demnach sehe Demir seine Zukunft allerdings in Wien und wolle den Konkurrenzkampf annehmen. Der siebenfache U21-Nationalspieler der Türkei ist auf beiden Abwehrseiten einsetzbar.

Derzeit haben allerdings Bendeguz Bolla und Eadan Roka bzw. Jannes Horn und Jonas Auer die Nase vorne. Demirs Vertrag bei den Grün-Weißen ist bis Sommer 2028 datiert.

Die Rekord-Einkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

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