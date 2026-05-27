Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Patrick Wimmer hat harte Wochen hinter sich.

Am 9. Mai verletzte sich der Niederösterreicher bei der Niederlage gegen den FC Bayern am Oberschenkel und musste tatenlos zusehen, wie sein VfL Wolfsburg in weiterer Folge den Abstieg in die 2. Liga nicht verhindern konnte.

"Das ist als Fußballer das Schlimmste"

"Ich war nur Zuschauer. Das ist als Fußballer das Schlimmste, das passieren kann. Du kannst dem Team nicht helfen", ärgert sich der Mittelfeldspieler.

Und danach ging alles sehr schnell. Verlorenes Relegations-Rückspiel gegen Paderborn am Montag, Abschied vom Klub am Dienstag, ÖFB-Treffpunkt am Mittwoch.

Es ging alles so schnell

Der 24-Jährige stöhnt: "Ich kann es noch immer nicht ganz verkraften, das ist alles so schnell gegangen. Gestern war noch das Abschluss-Essen in Wolfsburg, dann bin ich nach Wien. So richtig realisiert habe ich das noch gar nicht."