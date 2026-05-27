"Probleme" mit den englischen Klubs
Zuletzt zeigten vor allem Vereine aus der englischen Championship Interesse. Stoke City hat den Mittelfeldspieler drei Mal in Wien beobachtet, auch Oxford United ist dran.
Eine Anpassung der Registrierungsregeln für Legionäre, die der englische Verband unlängst an alle englischen Vereine ausgesandt hat, stellt die Vereine aus der zweithöchsten Spielklasse aber vor Probleme.
Kurzum, aktuell kann kein englischer Klub bei Barry zugreifen. Die Zuversicht, dass sich dieses Problem bald lösen lässt, ist in England aber groß.
Aus der 2. Liga Israels gekommen
Barry wechselte im Sommer 2024 vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda zu den Violetten und entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga.
In Summe hat er 70 Pflichtspiele für die Veilchen bestritten und dabei sechs Treffer sowie acht Assists angeschrieben.