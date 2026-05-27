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So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon

Die Mozartstädter buhlen um den Austria-Star. Wie viel die Austria will, warum es "Probleme" mit den englischen Interessenten gibt.

So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Im Jänner 2019 hat der FC Red Bull Salzburg zum bisher letzten Mal nicht ablösefrei bei einem Konkurrenten in der ADMIRAL Bundesliga zugegriffen – Albert Vallci wechselte vom FC Wacker Innsbruck in die Mozartstadt.

In diesem Sommer könnte es wieder soweit sein.

Erstes Angebot zu gering

Die "Bullen" arbeiten an einer Verpflichtung von Abubakr Barry. Das hat "Sky" zuerst exklusiv berichtet.

LAOLA1-Informationen zufolge gab es tatsächlich eine erste Anfrage bei der Wiener Austria. Ein schriftliches Angebot ist aber noch nicht eingegangen.

Die Veilchen wollen rund drei Millionen Euro Ablöse für den Gambier, das erste Angebot der Salzburger soll deutlich geringer gewesen sein.

Noch keine Einigung mit dem Spieler

Der 25-Jährige steht beim FAK noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Aus dem Umfeld des Spielers ist zu hören, dass Salzburg eine von mehreren, interessanten Optionen sei, einig sei man sich aber noch mit keinem Klub.

"Probleme" mit den englischen Klubs

Zuletzt zeigten vor allem Vereine aus der englischen Championship Interesse. Stoke City hat den Mittelfeldspieler drei Mal in Wien beobachtet, auch Oxford United ist dran.

Eine Anpassung der Registrierungsregeln für Legionäre, die der englische Verband unlängst an alle englischen Vereine ausgesandt hat, stellt die Vereine aus der zweithöchsten Spielklasse aber vor Probleme.

Kurzum, aktuell kann kein englischer Klub bei Barry zugreifen. Die Zuversicht, dass sich dieses Problem bald lösen lässt, ist in England aber groß.

Aus der 2. Liga Israels gekommen

Barry wechselte im Sommer 2024 vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda zu den Violetten und entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga.

In Summe hat er 70 Pflichtspiele für die Veilchen bestritten und dabei sechs Treffer sowie acht Assists angeschrieben.

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Ronald Gercaliu
Ronald Gercaliu

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