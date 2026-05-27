Im Jänner 2019 hat der FC Red Bull Salzburg zum bisher letzten Mal nicht ablösefrei bei einem Konkurrenten in der ADMIRAL Bundesliga zugegriffen – Albert Vallci wechselte vom FC Wacker Innsbruck in die Mozartstadt.

In diesem Sommer könnte es wieder soweit sein.

Erstes Angebot zu gering

Die "Bullen" arbeiten an einer Verpflichtung von Abubakr Barry. Das hat "Sky" zuerst exklusiv berichtet.

LAOLA1-Informationen zufolge gab es tatsächlich eine erste Anfrage bei der Wiener Austria. Ein schriftliches Angebot ist aber noch nicht eingegangen.

Die Veilchen wollen rund drei Millionen Euro Ablöse für den Gambier, das erste Angebot der Salzburger soll deutlich geringer gewesen sein.

Noch keine Einigung mit dem Spieler

Der 25-Jährige steht beim FAK noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Aus dem Umfeld des Spielers ist zu hören, dass Salzburg eine von mehreren, interessanten Optionen sei, einig sei man sich aber noch mit keinem Klub.