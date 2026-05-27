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Fix! Liefering verstärkt sich mit Offensiv-Talent

Der 18-Jährige wechselt vom TSV St. Johann zu den "Jungbullen".

Fix! Liefering verstärkt sich mit Offensiv-Talent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Liefering schlägt am Transfermarkt zu!

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, nun haben sich diese bestätigt. Die "Jungbullen" verpflichten Raphael Kosakiewic. Der 18-jährige Offensivmann kommt vom Westligisten TSV St.Johann und wird mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

"In den letzten Jahren hat er sich fußballerisch sehr gut entwickelt und gezeigt, dass es verschiedene Wege in den Profibereich gibt. Dass er diesen Weg gegangen ist, sagt viel über seine Motivation und Einstellung aus, deshalb sind wir überzeugt, dass er auch bei uns weitere Entwicklungsschritte gehen wird", wird Manfred Pamminger, Geschäftsführer der Akademie, zitiert.

In 28 Spielen traf Kosakiewic in der laufenden Saison neun Mal. Auch Marco Grüll war einst Spieler des Pongauer Vereins. "Er hat einen guten Weg gemacht. Natürlich hoffe ich, dass ich den nachmachen kann", wird der Lungauer nach einem Gespräch von der "Krone" zitiert.

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