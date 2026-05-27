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Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team?

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft in diesem Sommer aus, er wäre damit ablösefrei zu haben.

Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll WSG-Innenverteidiger Jamie Lawrence (23) auf dem Zettel des SK Sturm Graz stehen.

Der 2,01 Meter große Abwehrspieler wechselte im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Tirol und absolvierte insgesamt 66 Pflichtspiele für die Wattener.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison verpasste er keine Partie.

Im Sommer läuft der Vertrag des gebürtigen Münchners bei der WSG aus, wodurch er ablösefrei wechseln könnte.

Interesse aus dem Ausland

Der 14-fache DFB-U20-Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht, darunter Valencia CF und US Lecce.

Sturm hat für die nächste Saison mit Torhüter Ammar Helac, Mittelfeldspieler Jürgen Heil (beide vom TSV Hartberg) und Petar Petrovic (FK Javor Matis) bereits drei Spieler verpflichtet.

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