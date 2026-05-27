Aufsteiger Lustenau verlängert mit langjährigem Defensivspieler

Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau hat den Vertrag mit Fabian Gmeiner (29) um zweite weitere Jahre bis 2028 verlängert.

"Für mich passt hier einfach unglaublich viel – der Verein, das Umfeld, die Fans und die tägliche Arbeit mit der Mannschaft. Nach all den Jahren ist die Austria für mich längst mehr als nur ein Verein geworden. Dass wir jetzt gemeinsam wieder in die Bundesliga zurückgekehrt sind, macht das Ganze natürlich noch spezieller", sagt der Außenverteidiger.

Der gebürtige Dornbirner wechselte 2020 von Lotte (Deutschland) nach Lustenau und jubelte zwei Jahre später über den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem Abstieg 2024 hielt er der Austria die Treue.

In der Jugend spielte Gmeiner für den VfB Stuttgart, auch bei NEC Nijmegen und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV stand er unter Vertrag.