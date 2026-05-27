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Bericht: Wurmbrand plant Rapid-Abgang

Der Stürmer hat dabei ein klares Wunschziel. Ein erstes Angebot aus dem Ausland soll bereits abgelehnt worden sein.

Bericht: Wurmbrand plant Rapid-Abgang Foto: © GEPA
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Nikolaus Wurmbrand und der SK Rapid könnten im Sommer getrennte Wege gehen!

Das berichtet der "Kurier" am Mittwochabend. Um einen möglichen Wechsel vorzubereiten habe die Familie, die bisher die Verhandlungen noch alleine geführt hat, einen externen Berater hinzugezogen.

Internationale Agentur

So kümmern sich ab sofort Sascha Emparter und die international etablierte Agentur "SPOCS" um Wurmbrands Angelegenheiten.

Das klare Ziel lautet: Deutsche Bundesliga. Dafür sei laut dem Medienbericht auch eine konkrete Anfrage von einem Klub aus der englischen Championship abgelehnt worden.

In anderen Ligen abseits der höchsten deutschen Spielklasse würde wohl nur ein "absolutes Topteam" in Frage kommen, wird Empacher zitiert.

Vertrag bis Sommer 2028

Wurmbrand kommt in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf vier Tore und zwei Vorlagen in 30 Spielen.

In Wien-Hütteldorf hat der 20-jährige Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2028, sein Marktwert wird auf fünf Millionen Euro geschätzt.

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