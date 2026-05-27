Fix! Peter Michorl kehrt nach Österreich zurück

Peter Michorl spielt ab der kommenden Saison wieder in Österreich!

Nach zwei Jahren bei Atromitos Athen wechselt die LASK-Legende zurück in die ADMIRAL Bundesliga.

Wie der GAK offiziell mitteilt, wird Michorl ablösefrei verpflichtet. In Graz unterschreibt der 31-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Ich sehe sehr viel Potenzial"

"Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwergefallen", wird Michorl in der Mitteilung zitiert.

"Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potenzial. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot auflaufen zu dürfen und die Fans hautnah zu erleben", so der Neuzugang.

GAK-Sportdirektor Tino Wawra hebt Michorls internationale Erfahrung hervor: "Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz."

Im zweiten Versuch

Bereits im vergangenen Winter beschäftigten sich die Grazer Athletiker mit dem zentralen Mittelfeldspieler.

Atromitos, das sich damals im Abstiegskampf befand, schob dem Schlüsselspieler allerdings den Riegel vor. Das Abstiegs-Playout gewann der Michorl-Klub am Ende sogar.