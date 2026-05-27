Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell!

Der SK Rapid fixiert seinen ersten Transfer für die kommende Saison. Tonni Adamsen (31) wechselt ablösefrei von Silkeborg IF in den Westen Wiens.

Bei den Grün-Weißen unterschreibt der dänische Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2028.

Wunschtransfer von Hoff Thorup

Der 1,80m-große Angreifer gilt als Wunschtransfer von Rapid-Trainer und Landsmann Johannes Hoff Thorup. Aus der dänischen Liga kennt der Chefcoach den Neo-Rapidler bestens.

Wettbewerbsübergreifend kommt Adamsen auf 19 Tore und sieben Vorlagen in 37 Spielen (3.164 Minuten). Diese Leistungen riefen nicht nur Rapid auf den Plan, auch die dänischen Topklubs Kopenhagen und Bröndby sowie Klubs aus der Wüste und den USA sollen Interesse gehabt haben.

Katzer: "Er hatte einige andere attraktive Optionen"

Das bestätigt auch Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer. "Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Tonni Adamsen frühzeitig einigen konnten. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hatte aber aufgrund seiner kontinuierlich starken Vorstellungen in den letzten Jahren einige andere attraktive Optionen für seine Zukunft", wird der Sportchef in der Mitteilung zitiert.

Für Katzer sei es ein Vorteil, dass Hoff Thorup den neuen Stürmer bereits kennt: "Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen."

"Ich bin froh, dass nun alles geklappt hat und wir nach längerer Zeit eine gute Einigung gefunden haben. Ich freue mich sehr auf meine neuen Teamkollegen und den Klub, die ersten Trainings und auf die neue Aufgabe hier in Wien", sagt Adamsen.