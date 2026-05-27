El-Maestro-Bruder wird als Chefcoach in der Bundesliga gehandelt

Übernimmt Nikon El Maestro ausgerechnet in der ADMIRAL Bundesliga erstmals einen Profiklub?

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, steht der jüngere Bruder des ehemaligen Sturm-Trainers Nestor El Maestro auf der Kandidatenliste der SV Ried.

Die Innviertler suchen nach dem Abgang von Maximilian Senft in Richtung Karlsruhe nach einem Nachfolger.

El Maestro war schon in Wien

Der 32-jährige El Maestro arbeitet seit 2017 als Co-Trainer seines Bruders, unter anderem bei Spartak Trnava, Sturm Graz, Göztepe und aktuell Al-Najma. Cheftrainer im Erwachsenenfußball war er noch nie.

Laut "Sky" war der gebürtige Serbe bereits beim Europacup-Playoff-Rückspiel in Hütteldorf vor Ort. Al-Najma stieg als Tabellenletzter der Saudi Pro League (16 Punkte) ab.