Hartbergs neuer Goalie kommt wohl vom FC Liverpool

Der TSV Hartberg hat seinen neuen Stammkeeper wohl gefunden.

Laut "The Athletic" stehen die Oststeirer vor der Verpflichtung von Armin Pecsi. Der 21-jährige Ungar, geboren in Hainburg an der Donau, steht aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag und soll per Leihe bis Saisonende kommen.

Beim TSV soll der 1,90 Meter große Tormann regelmäßige Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln. Hartberg hat demnach mehreren Klubs aus der Schweiz und Frankreich ausgestochen.

Die "Reds" blätterten im Sommer 2025 rund 1,80 Millionen Euro für Pecsi hin, der zuvor in der Puskas-Akademie einen Großteil seiner Ausbildung genossen hat. Im Juni hat der junge Keeper sein Debüt im ungarischen Nationalteam gefeiert.

In Hartberg ist die Position des Einser-Torwarts nach dem Abgang von Tom Ritzy Hülsmann nach Frankreich vakant.