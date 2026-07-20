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100 Millionen fürs Mittelfeld: Ex-LASKler bekommt Verstärkung

Nach dem 60 Millionen-Transfer von Johan Manzambi legt Aston Villa erneut 40 Millionen Euro für einen Mittelfeldspieler auf den Tisch.

100 Millionen fürs Mittelfeld: Ex-LASKler bekommt Verstärkung Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Joao Gomes wechselt vom Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers zu Aston Villa. Der neue Klub von Ex-LASK-Innenverteidiger Modou Keba Cisse legt 40 Millionen Euro Sockelablöse für den brasilianischen Nationalspieler auf den Tisch.

Laut Informationen von "Transfermarkt" kann sich die Ablösesumme durch Boni-Zahlungen auf bis zu 45 Millionen Euro erhöhen.

Über 100 Einsätze

João Gomes wechselte im Winter 2023 für rund 19 Millionen Euro von Flamengo auf die Insel und spielte fortan für die "Wolves". In insgesamt 116 Einsätzen in der höchsten englischen Spielklasse, verbuchte der Mittelfeldspieler sieben Tore und drei Assists.

Auch in der "Seleção" durfte Gomes bereits 10-mal auflaufen, jedoch war bei der WM 2026 kein Platz für ihn im 26-Mann-Kader von Carlo Ancelotti.

Auch Joao Palhinha am Zettel

Auch Joao Palhinha soll ein realistisches Transferziel für Aston Villa sein.

Nach dem Abgang von Youri Tielemans, dem bevorstehenden Wechsel von Morgan Rogers und der schweren Knieverletzung von Amadou Onana, klafft ein Loch im zentralen Mittelfeld bei Aston Villa.

Neben Manzambi und Gomes könnte nun auch Joao Palhinha diese Lücke füllen. Der 31-jährige Portugiese ist zwar nach dem WM-Aus zum FC Bayern zurückgekehrt, soll aber an der Säbener Straße keine Zukunft mehr haben.

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